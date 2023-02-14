Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из колонии

Судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании 13 февраля направила на пересмотр дело в отношении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на пресс-службу суда.
Атамбаева освободили из исправительной колонии, сказали ТАСС в семье экс-президента республики. «Сейчас собираемся ехать домой», — заявил собеседник агентства.
Эту информацию, как отмечает «Интерфакс», подтвердили и соратники Атамбаева. Они распространили разрешение Первомайского районного суда страны на выезд Атамбаева на лечение за пределы Кыргызстана.
В 2020 году Верховный суд страны отменил приговоры предыдущих инстанций, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет. Но в октябре 2021 года Верховный суд отменил свое решение после ходатайства Генпрокуратуры, и Атамбаев вновь считался осужденным. Затем, 15 марта 2022 года, Верховный суд оставил в силе приговор о лишении свободы на 11 лет.
Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы. Экс-президент проходил обвиняемым по нескольким статьям УК Кыргызстана. Ему вменялось, в частности, незаконное освобождение из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева, осужденного на 16 лет за организацию массовых беспорядков, а также захват заложников, организация массовых беспорядков и убийство. Все эти обвинения бывший глава республики называл политическими.
Во время протестов в Кыргызстане осенью 2020 года митингующие освободили Аатамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Протесты и столкновения с милицией в стране начались из-за фальсификаций на выборах в парламент. На свободе Атамбаев оставался недолго — вскоре его задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, а затем опять арестовали по делу об освобождении Батукаева.