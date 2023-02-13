Росздравнадзор предложил использовать для ремонта иностранной медтехники неоригинальные запчасти

Росздравнадзор предложил разрешить с 1 сентября российским больницам и поликлиникам использовать для ремонта иностранной медтехники неоригинальные запчасти. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проекта приказа ведомства.

Такое решение, считают в Росздравнадзоре, позволит снизить риски «дальнейшего санкционного давления» на Россию. Газета отмечает, что здравоохранение — одной из последних отраслей, на которую не были наложены санкции, и поэтому большая часть высокотехнологичной медтехники в России регулярно вывозится для ремонта за границу.

Речь идет прежде всего о высокотехнологичном оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ. Все они представлены производителями из Европы, США и стран Азии. «Ее гарантийный ремонт или сервисное обслуживание проводят в сертифицированном сервисном центре обычно в той же стране, где она была произведена», — отмечает газета со ссылкой на данный международной ассоциации IMEDA.

Опасаясь, что после ремонта технику не вернут обратно в Россию, Росздравнадзор предлагает использовать неоригинальные запчасти. Для получения разрешение на использование таких деталей владелец медоборудования должен получить письмо-согласие от производителя с подтверждением ответственности за возможный вред пациентам.

Безопасность отремонтированного не у производителя оборудования будет подтверждаться испытаниями и исследованиями на базе подведомственного Росздравнадзору Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ).