Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 284

Махачев поблагодарил Волкански за бой и сказал, что он был трудным противником. «Но мне нужен был тяжелый вызов, потому что это заставляет меня расти <…> Нравится вам это или нет, я лучший боец в мире на данный момент», — сказал он.

Бой проходил в городе Перт в Австралии. UFC 284 был одним из самых ожидаемых турниров этого года. Глава UFC Дана Уайт говорил, что поединок Махачева и Волкановски может стать «одним из пяти главных боев всех времен».