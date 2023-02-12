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Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 284

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановский в главном бою турнира UFC 284 и отстоял свой титул чемпиона в легком весе.

Бой длился шесть раундов. Махачева объявили победителем по единогласному решению судей.

Махачев поблагодарил Волкански за бой и сказал, что он был трудным противником. «Но мне нужен был тяжелый вызов, потому что это заставляет меня расти <…> Нравится вам это или нет, я лучший боец в мире на данный момент», — сказал он.

Бой проходил в городе Перт в Австралии. UFC 284 был одним из самых ожидаемых турниров этого года. Глава UFC Дана Уайт говорил, что поединок Махачева и Волкановски может стать «одним из пяти главных боев всех времен».

Махачев является другом и преемником другого знаменитого бойца — Хабиба Нурмагомедова. В октябре Махачев получил чемпионский пояс в легком весе. Волкановски же занимал первую строчку рейтинга сильнейших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Поэтому этот бой можно назвать поединком двух сильнейших бойцов UFC.

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