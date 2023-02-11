«Сообщество железнодорожников Беларуси», прервавшее деятельность после задержания 15-летнего брата администратора телеграм-канала, возобновило работу

«Ситуация на сегодня выглядит так: ребенок в заложниках, отправлен в СИЗО на Володарского, ему предъявлено обвинение по уголовному делу, возможный срок заключения по выдвинутому обвинению от 3 до 10 лет!

Ребенок подвергался жесткому давлению со стороны силовиков, из него выбивают признательные показания.

С 17 января он находился в ИВС, затем — в специальном диспансере СК, со вчерашнего дня удерживается в СИЗО. Адвокаты длительное время не допускались, родителям во встрече отказывали», — рассказали в телеграм-канале.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» призвало предать широкой огласке происходящее. «Мы продолжим освещать все события, раскрывать преступные махинации, пособничество режиму и участие Белорусской железной дороги в войне против Украины», — говорится в сообщении.