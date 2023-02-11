logo
НовостиОбщество

«Сообщество железнодорожников Беларуси», прервавшее деятельность после задержания 15-летнего брата администратора телеграм-канала, возобновило работу

Телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси», приостановивший деятельность после задержания сотрудниками КГБ 15-летнего брата администратора сообщества, возобновил свою работу.

«Ситуация на сегодня выглядит так: ребенок в заложниках, отправлен в СИЗО на Володарского, ему предъявлено обвинение по уголовному делу, возможный срок заключения по выдвинутому обвинению от 3 до 10 лет!

Ребенок подвергался жесткому давлению со стороны силовиков, из него выбивают признательные показания.

С 17 января он находился в ИВС, затем — в специальном диспансере СК, со вчерашнего дня удерживается в СИЗО. Адвокаты длительное время не допускались, родителям во встрече отказывали», — рассказали в телеграм-канале.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» призвало предать широкой огласке происходящее. «Мы продолжим освещать все события, раскрывать преступные махинации, пособничество режиму и участие Белорусской железной дороги в войне против Украины», — говорится в сообщении.

Читайте также

Вторая рельсовая война

Она началась одновременно с вторжением России в Украину. Белорусы говорят о партизанах, а силовики — о террористах

О том, что сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси удерживают 15-летнего брата администратора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», стало известно 22 января. Тогда сообществу выдвинули требование удалить телеграм-канал и прекратить деятельность. Утверждается, что подростка задержали по сфабрикованному уголовному делу о вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК).

«Сообщество железнодорожников Беларуси» публикует информацию о военных поездах, которые курсируют между республикой и российской федерацией. 23 марта телеграм-канал признали террористической организацией.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon