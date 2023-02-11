СК возбудил дело об оправдании терроризма против тети Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в УФСБ Архангельска в 2018 году

Следственный комитет по Архангельску возбудил уголовное дело против местной жительницы Лилии Жлобицкой из-за публикаций про ее племянника Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Об этом она сама сообщила ОВД-Инфо.

Дело по статье о публичном оправдании терроризма при помощи интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК) против Жлобицкой возбудили в конце декабря 2022 года. У нее прошел обыск, после этого ее доставили в СК на допрос. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Жлобицкая в ноябре и декабре 2019 года сделала несколько репостов с текстами, посвященными ее племяннику. В частности, как заявили следователи, она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» ссылки на сайт stihi.ru, где размещено стихотворение про «взрыв в помещении тайной полиции». В обвинительном заключении также упоминаются два репоста из группы «Народная Самооборона» с информацией про взрыв, пишет «ОВД-Инфо».

Дело против Жлобицкой передадут в Архангельский областной суд. В январе прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

Эксперты со стороны обвинения утверждают, что в текстах содержатся лингвистические и психологические признаки признания действий Жлобицкого «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», а также «признаки формирования <…> идеологии насилия».