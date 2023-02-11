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СБУ заочно предъявила обвинение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по двум статьям. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Александр Бастрыкин. Фото: сайт Кремля

Александр Бастрыкин. Фото: сайт Кремля 

Бастрыкина обвиняют в Украине в умышленных действиях с целью изменения границ территории Украины, совершенных представителем власти (часть 2 статьи 110 УК Украины), а также в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ (часть 3 статьи 436-2).

СБУ утверждает, что Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины, а также выполняет задачи по подавлению движения сопротивления в Украине.

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