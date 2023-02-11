Путин включил в состав Совбеза РФ президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ президента Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, на него обратила внимание Sota.

Ковальчук вошел в состав Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ.

«Новая рассказ-газета» называла Михаила Ковальчука и его брата, основного владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, друзьями Путина. В публикации издания говорится, что Михаил Ковальчук считается человеком, который серьезно влияет на естественнонаучное мировоззрение российского президента.

В 2015 году он в выступлении перед Федеральным собранием рассказал о «генетических экспериментах американцев». Затем о генетических экспериментах США, нацеленных против россиян, говорил Путин в 2017 году на заседании Совета по правам человека.

В начале февраля «Важные истории» опубликовали расследование, согласно которому Юрий Ковальчук владеет имуществом в аннексированном Крыму на сумму свыше 8,2 миллиардов рублей. Кроме того, под контролем банка «Россия» находятся аэропорт Симферополя и аэропорт «Бельбек» в Севастополе.