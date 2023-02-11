Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более $1,2 млн на «Ловца шахидов» для ВСУ

Американский историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более 1,2 миллиона долларов на комплекс по борьбе с дронами, который также называют «Ловец шахидов», для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграм-канале.
«Шесть подобных систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше „ловцов“», — написал Федоров.
Президент Украины Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер
В его сообщении говорится, что сбор на комплекс по борьбе с дронами проходил на платформе UNITED24. Пожертвования отправили более 11 тысяч раз, сбор также поддержали бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон и израильский историк Ювал Ной Харари.
Сбор был запущен в ноябре прошлого года. В конце января 2023 года Федоров сообщил, что «Ловцы шахидов» уже в Украине.
«Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 — автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники», — рассказал министр цифровой трансформации.