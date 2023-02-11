Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более $1,2 млн на «Ловца шахидов» для ВСУ

Американский историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более 1,2 миллиона долларов на комплекс по борьбе с дронами, который также называют «Ловец шахидов», для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграм-канале.

«Шесть подобных систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше „ловцов“», — написал Федоров.