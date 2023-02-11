Иноагент Земфира, оскорбления Путина, депутата расчленили

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Зеленский отправился в поездку по Европе и выступил на сессии саммита ЕС в Брюсселе. Города Украины снова подверглись ракетным ударам.
В реестр «иноагентов» внесли Земфиру, экс-депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова. Вдова погибшего военного «ДНР», которой из-за смерти мужа подарили шубу, рассказала, что после съемок видео подарок забрали.
Важные истории: Роскомнадзор собирает оскорбления Путина в интернете, а также готовит информацию для включения в список «иноагентов».
Депутата Госдумы Марка Горячева расчленил будущий помощник замминистра МВД, об этом стало известно спустя 26 лет.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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