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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу. Раненых — более 80 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043, раненых — 80 097, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы переводим группы из региона, где работы были прекращены, в Кахраманмараш, Хатай и Адыяман, где разрушения более серьезные», — сообщил Эрдоган (цитата по Anadolu).

В ликвидации последствий землетрясений и поиске пострадавших участвуют 174 тысяч человек, в том числе восемь тысяч иностранцев, добавил турецкий президент.

По его словам, землетрясения 6 февраля в стране оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года. Тогда, по официальным данным, количество жертв составило 17 217, раненых — 43 959, около 600 тысяч людей остались без крова.

Как рассказывает The Associated Press, спасательные команды в Турции извлекли из под завалов семью из пяти человек, которые находились в разрушенном доме в городе Нурдаг в течение пяти дней во время сильного землетрясения.

Спасатели извлекли из-под груды обломков мать и дочь Хавву и Фатмагуль Аслан. Позже они добрались до отца, Хасана Аслана, но он настоял на том, чтобы в первую очередь были спасены его другая дочь Зейнеп и сын Салтик Бугра.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло около границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. За ним последовали более слабые подземные толчки.

В Турции оказались разрушены более шести тысяч зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что разрушенные дома будут восстановлены государством в течение года.

Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году. В Турции был объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

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