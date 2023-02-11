Число погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу. Раненых — более 80 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043, раненых — 80 097, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы переводим группы из региона, где работы были прекращены, в Кахраманмараш, Хатай и Адыяман, где разрушения более серьезные», — сообщил Эрдоган (цитата по Anadolu).

В ликвидации последствий землетрясений и поиске пострадавших участвуют 174 тысяч человек, в том числе восемь тысяч иностранцев, добавил турецкий президент.

По его словам, землетрясения 6 февраля в стране оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года. Тогда, по официальным данным, количество жертв составило 17 217, раненых — 43 959, около 600 тысяч людей остались без крова.