В Латвии утонул основатель бренда Sela Борис Остроброд

В Латвии погиб основатель торговой сети Sela Борис Остроброд. Об этом сообщил его брат и сооснователь компании Аркадий Пекаревский.

«Сегодня утром с нами не стало Бориса Остроброда, моего брата и Учителя. Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — рассказал Пекаревский.

Остроброд и Пекаревский создали Sela в 1991 году. Первый магазин бренда открылся в Санкт-Петербурге в 1997 году, пишет Forbes.

«Sela — именно так назывался пляж и скала в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом, где поселилась семья Остроброда», — сообщают «Ведомости».

В 2010 году Пекаревский продал свою долю в компании Остроброду. В 2019 году Sela продали Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina. k