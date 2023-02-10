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В Красноярске офицер получил 12 лет колонии за сексуализированное насилие над девочкой. Он переписывался с ней во «ВКонтакте»

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации суда, в июне 2022 года старший лейтенант З. (полное имя не указано и в карточке уголовного дела) одной из воинских частей Красноярского гарнизона переписывался с 10-летней девочкой во «ВКонтакте» на темы, связанные с сексом.

«При этом в это же время он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении пресс-службы. Какие именно действия совершил офицер, не уточняется.

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