Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку. Об этом она заявила во время брифинга.

Ее решение автоматически означает уход всего правительства, отмечает молдавский телеканал Publika TV.

«После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в Евросоюз. Мы сразу столкнулись с энергетическим шантажом, и они думали, что мы сдадимся, что мы поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы правили в режиме непрерывного кризиса», — сказала Гаврилица.