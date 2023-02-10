Основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову объявили в федеральный розыск

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск правозащитницу и основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову. Об этом она сообщила «Медиазоне», карточка розыска также появилась в базе данных МВД.

Согласно карточке, Гармажапову разыскивают по статье Уголовного кодекса, при этом не уточняется, по какой именно.

Как сообщила правозащитница «Медиазоне», против нее могли возбудить дело о «фейках» об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) — про это писал телеграм-канал «Империя правды».

В публикации анонимного телеграм-канала также была названа дата переезда Гармажаповой из России в Чехию — 15.03.2022. По словам правозащитницы, месяц и число указаны верно, а год — нет. Гармажапова уточнила, что в открытых источниках этих данных не было.