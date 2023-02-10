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Основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову объявили в федеральный розыск

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск правозащитницу и основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову. Об этом она сообщила «Медиазоне», карточка розыска также появилась в базе данных МВД.

Скриншот карточки розыска

Скриншот карточки розыска

Согласно карточке, Гармажапову разыскивают по статье Уголовного кодекса, при этом не уточняется, по какой именно.

Как сообщила правозащитница «Медиазоне», против нее могли возбудить дело о «фейках» об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) — про это писал телеграм-канал «Империя правды».

В публикации анонимного телеграм-канала также была названа дата переезда Гармажаповой из России в Чехию — 15.03.2022. По словам правозащитницы, месяц и число указаны верно, а год — нет. Гармажапова уточнила, что в открытых источниках этих данных не было.

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Фонд «Свободная Бурятия» помогает военнослужащим из региона расторгнуть контракты и вернуться с войны в Украине. Осенью прошлого года Гармажапову признали «иноагентом».

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