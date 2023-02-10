МВД отчиталось о задержании мужчины, причастного к убийству экс-депутата Марка Горячева в 1997 году

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) задержали одного из подозреваемых, причастных к похищению человека в 1997 году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Предварительно установлено, что возле рынка 42-летнего мужчину насильно посадили в иномарку, которая уехала в неизвестном направлении. Его привезли на дачный участок организатора преступления в Выборгском районе Ленинградской области. Впоследствии похищенный был убит, а его тело утопили в Финском заливе», — говорится в сообщении.

Речь идет о бывшем депутате Госдумы Марке Горячеве, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Организатор группы, причастный к преступлению, был задержан в декабре 2021 года, один из его сообщников объявлен в международный розыск, а еще двое числятся пропавшими без вести.