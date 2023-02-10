Книжный магазин «Фаланстер» не смог отправить покупателям СМС о поступлении новой книги Баунова «Конец режима» из-за ее названия

Книжный магазин «Фаланстер» не смог оповестить покупателей по СМС о новой книге Александра Баунова «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры». Рассылка прошла, только когда убрали название, рассказал один из основателей книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов на своей странице в фейсбуке.

На его пост обратила внимание «Медуза».

Сотрудник магазина отправил СМС о том, что книга появилась в продаже, всем, кто ждал рассылки. Спустя несколько дней в «Фаланстере» узнали, что СМС не дошли.

«Проверили, действительно, sms оказались недошедшими. Отправили, опять не доходят. Позвонили в поддержку, а там и говорят: