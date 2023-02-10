Книжный магазин «Фаланстер» не смог отправить покупателям СМС о поступлении новой книги Баунова «Конец режима» из-за ее названия

Книжный магазин «Фаланстер» не смог оповестить покупателей по СМС о новой книге Александра Баунова «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры». Рассылка прошла, только когда убрали название, рассказал один из основателей книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов на своей странице в фейсбуке.
На его пост обратила внимание «Медуза».
Сотрудник магазина отправил СМС о том, что книга появилась в продаже, всем, кто ждал рассылки. Спустя несколько дней в «Фаланстере» узнали, что СМС не дошли.
«Проверили, действительно, sms оказались недошедшими. Отправили, опять не доходят. Позвонили в поддержку, а там и говорят:
"Ваши sms были заблокированы мобильными операторами (видимо всеми), так как содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации"»,
— рассказывает Куприянов.
После того, как из рассылки убрали название книги, но оставили упоминание автора, все сообщения дошли, добавил он.
«Ну и что возмутило машину? Конец? Режим? Конец режима? Закончились? Европейские? Диктатуры? Не пойму!», — написал один из основателей «Фаланстера».
Сам Баунов заявил, что ему следовало назвать книгу иначе: «Режим без конца».
Книга «Конец режима» рассказывает о том, как закончились три последние диктатуры Западной Европы — режимы Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции.