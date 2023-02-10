Что произошло за ночь 10 февраля. Коротко

- Идет уже 352-й день войны России против Украины. Кремль продолжает готовить оборонно-промышленный комплекс к затяжной войне в Украине, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом, по данным экспертов, Россия хочет избежать более широкой «экономической мобилизации».
- Харьковская и Запорожская области Украины подверглись обстрелам, сообщили местные власти. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры. В Запорожье за час зафиксировали 17 «прилетов», в Харьковской области прозвучало 10 взрывов.
- Украинские чиновники заявили The Washington Post, что ВСУ почти никогда не запускают HIMARS без подробных координат, предоставленных американскими военными, находящимися в других странах Европы. Американский чиновник сообщил, что помощь в определении целей нужна для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов.
- Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 13 человек, сообщили в ГУ МЧС. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов 14 человек, из них один ребенок. Девять жильцов пятиэтажки с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения.
- В Латвии погиб основатель Sela Борис Остроброд, сообщил его брат и второй основатель бренда Аркадий Пекаревский. «Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — рассказал Пекаревский.
НовостиОбщество