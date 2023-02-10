Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, свыше 80 тысяч ранены. Об этом, как передает Anadolu, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Часть жертв землетрясения остаются неопознанными, добавил он. «Мы загружаем цифровые фотографии пациентов, личности которых нам неизвестны, в специальное программное обеспечение для сопоставления», — сказал Коджа.
В Сирии число погибших превысило 4 тысячи, более 5,5 тысячи человек получили ранения, сообщает «Аль-Арабия». При этом, по данным «Аль-Джазира», в стране погибли 3377 человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло около границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. За ним последовали более слабые подземные толчки.
В Турции оказались разрушены более шести тысяч зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что разрушенные дома будут восстановлены государством в течение года. В работах в пострадавших регионах, по его словам, сейчас задействованы 75 самолетов, 81 вертолет и более 12 тысяч единиц строительной техники. В поисково-спасательных операциях участвуют более 130 300 человек.
Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году. В Турции был объявлен общенациональный траур до 12 февраля.