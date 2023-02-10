Черногория закрыла программу выдачи гражданства за инвестиции

В Черногории 31 декабря 2022 года завершилось действие программы «золотых паспортов», которая предполагала выдачу гражданства за инвестиции в экономику страны. Об этом говорится в отчете об участии черногорской делегации в заседании Комитета стабилизации и ассоциации Евросоюза в Брюсселе.

«Делегация Черногории сообщила, что специальная инвестиционная программа, имевшая особое значение для экономического интереса Черногории, официально закончилась 31 декабря 2022 года, что соответствует рекомендациям ЕС о рисках данной программы», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

В документе отмечается, что программу пришлось закрыть на фоне предостережений Еврокомиссии о возможных рисках, несмотря на ее «особое значение» для экономических интересов страны.