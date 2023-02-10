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Черногория закрыла программу выдачи гражданства за инвестиции

В Черногории 31 декабря 2022 года завершилось действие программы «золотых паспортов», которая предполагала выдачу гражданства за инвестиции в экономику страны. Об этом говорится в отчете об участии черногорской делегации в заседании Комитета стабилизации и ассоциации Евросоюза в Брюсселе.

«Делегация Черногории сообщила, что специальная инвестиционная программа, имевшая особое значение для экономического интереса Черногории, официально закончилась 31 декабря 2022 года, что соответствует рекомендациям ЕС о рисках данной программы», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

В документе отмечается, что программу пришлось закрыть на фоне предостережений Еврокомиссии о возможных рисках, несмотря на ее «особое значение» для экономических интересов страны.

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В Черногории программу выдачи «золотых паспортов» запустили в 2019 году. Для того чтобы получить гражданство, иностранцу было необходимо купить недвижимость с минимальной стоимостью от €250 до €450 тысяч (в зависимости от региона страны), а также также внести в государственный фонд €100 тысяч.

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