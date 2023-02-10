logo
НовостиКультура

Актер Александр Филиппенко, опубликовавший фото в украинской вышиванке, уехал из России. В ноябре он был уволен из театра Моссовета

Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России, рассказала «Дождю» его дочь Александра Филиппенко.

Отъезд актера «связан с его позицией» по поводу войны в Украине, добавила она. Сейчас Филиппенко живет в Вильнюсе.

Как рассказала Александра, в мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

Фото: Александр Филиппенко / Facebook

Фото: Александр Филиппенко / Facebook

«Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — заявила дочь Филиппенко.

После начала российского вторжения в Украину, по словам Александры, организаторам концертов ее отца начали отказывать на городских площадках.

В ноябре театр Моссовета не продлил контракт с Филиппенко.

В текущем репертуаре театра Моссовета Филиппенко исполняет роли в четырех спектаклях. В частности, он играет Гамлета-отца-призрака в постановке «Шекспиргамлет» и его имя до сих пор значится в афише театра.

В ближайшем спектакле 11 февраля Филиппенко играть не будет, рассказали «Дождю» в кассах театра. В пресс-службе театра не ответили на звонок корреспондента телеканала.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon