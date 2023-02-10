Актер Александр Филиппенко, опубликовавший фото в украинской вышиванке, уехал из России. В ноябре он был уволен из театра Моссовета

Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России, рассказала «Дождю» его дочь Александра Филиппенко. Отъезд актера «связан с его позицией» по поводу войны в Украине, добавила она. Сейчас Филиппенко живет в Вильнюсе. Как рассказала Александра, в мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

Фото: Александр Филиппенко / Facebook

«Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — заявила дочь Филиппенко. После начала российского вторжения в Украину, по словам Александры, организаторам концертов ее отца начали отказывать на городских площадках.

В ноябре театр Моссовета не продлил контракт с Филиппенко.