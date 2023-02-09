Вдова погибшего военного «ДНР», которой из-за смерти мужа подарили шубу, рассказала, что после съемок видео подарок забрали

Одна из вдов погибших военнослужащих «ДНР», которым ранее подарили шубы, рассказала, что после съемок шубу забрали. Об этом она сообщила Феминистискому антивоенному сопротивлению (ФАС), а затем подтвердила корреспонденту «Новой газеты Европа». Несколько дней назад соратник соратник Игоря Стрелкова (Гиркина) Евгений Скрипник отчитался о том, что вдовам погибших военнослужащих «ДНР» в качестве подарка от «Русского актива Москвы» передали шубы. Как уточняет ФАС, эта организация также поставляет на фронт оборудование и вещи для военных — дроны, турбопечи, машины, генераторы и ножи.

Затем супруга Гиркина, Мирослава Регинская, опубликовала на своей странице «ВКонтакте» видео с благодарностями вдов. «Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам!» — говорит одна из женщин на ролике.

Утверждалось, что всего женщинам подарили 21 шубу — деньги на них выделил бизнесмен Александр Боряк, а отправкой и передачей занимались Скрипник и Регинская. Однако затем ФАС связалось с одной из вдов, и она рассказала, что после съемок у нее и еще трех женщин шубы забрали. Сначала вдовам заявили, что шубы оказались плохого качества и пообещали выдать новые, но затем сказали, что подарки и вовсе предназначались другим людям, утверждает ФАС. Эту информацию вдова также подтвердила в переписке с корреспондентом «Новой газеты Европа». «Мне сегодня писали с этого магазина, который отдавал шубы (по информации ФАС, шубы закупали в магазине SOBOL LUXURY. — прим. ред.), но они вообще ничего не знают — ни кому отдали, ни для кого предназначались. Мы думаем, что Скрипник этим и воспользовался.

Лично для меня в этой истории кроме позора ничего не было»

, — написала женщина. Она также рассказала ФАС, что о раздаче шуб вдовам сообщили на работе — им пообещали дорогие подарки из Москвы за то, что они снимутся в видео. «Такое часто бывает, что-то привозят с Москвы и снимают, мы всегда благодарны», — сообщила женщина. При этом она уточнила, что часто вдовы на таких видео и фото оказываются ненастоящими. Неясно, сколько реальных жен погибших военных пригласили на раздачу шуб.

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