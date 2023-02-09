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В Ростове-на-Дону двое осужденных погибли при пожаре в исправительной колонии

В исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону произошел пожар, два заключенных погибли. Об том РИА Новости сообщил представитель главного управления ФСИН России по Ростовской области.

Еще одного осужденного с ожогами различных частей тела доставили в городскую больницу.

Возгорание произошло накануне, 8 февраля, на территории объекта коммунально-бытового обеспечения. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Во ФСИН не сказали, что стало причиной возгорания, но заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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