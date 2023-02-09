В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибли 12 человек

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», — сказали агентству.
Судьба еще трех человек остается неизвестной.
Взрыв газа в жилой пятиэтажке произошел утром в четверг на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда.
По данным ТАСС, 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар площадью 300 кв. м. Девять человек получили травмы и отравление угарным газом. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, среди пострадавших есть дети.
Масштаб разрушения — около 30 квартир, сообщил журналистам глава главного управления МЧС Виктор Орлов.
В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур.
Следователи задержали двух жителей Омской области по делу о взрыве газа в жилом доме. Речь идет о 45-летней женщине и 25-летнем мужчине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).
По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представившись сотрудниками газовой компании, провели обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной в Новосибирске.