В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибли 12 человек

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», — сказали агентству.

Судьба еще трех человек остается неизвестной.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке произошел утром в четверг на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда.

По данным ТАСС, 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар площадью 300 кв. м. Девять человек получили травмы и отравление угарным газом. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, среди пострадавших есть дети.

Масштаб разрушения — около 30 квартир, сообщил журналистам глава главного управления МЧС Виктор Орлов.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур.