Nikkei: согласно японским разведданным, в Украине погибли более 20 российских генералов с февраля 2022 года

Согласно данным разведки Японии, собранных в сотрудничестве с США и Европой, в Украине погибли более 20 российских генералов с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Бывший начальник штаба сухопутных сил самообороны Японии, генерал в отставке Киефуми Ивата в разговоре с Nikkei назвал это число «невероятно высоким». По его словам, в США «почти не было» боевых смертей военных такого высокого ранга.

Ивата объясняет такое число убитых генералов «превосходством украинских военных в кибервойсках», что позволило Киеву узнать их местонахождение, а также тактикой российского военного руководства, согласно которой генералы отправляются на поле боя.

Также Nikkei приводит слова высокопоставленного сотрудника японской разведки, который считает, что в Донецкой и Луганской областях могут быть информаторы, передающие информацию Украине.

«Еще одним моментом является неполноценность вооружения российских военных — то, что вполне может беспокоить Индию, которая получает половину своего вооружения из России», — пишет издание. По информации Nikkei, США планируют привлечь Индию в качестве основного члена группы безопасности «четверки», в которую также входят Япония и Австралия, нацеленной на сдерживание Китая.

Также, отмечает Nikkei, большое число погибших генералов беспокоит и Пекин. «Китай, похоже, начал потихоньку оказывать военную поддержку России», — сказал представитель японской разведки.