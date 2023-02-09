RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 9 февраля. Коротко 05:41, 9 февраля 2023 Новая газета Европа Идет уже 351-й день войны России против Украины. Российские войска перехватили инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области , считают в американском Институте изучения войны. Российская армия, в частности, продвигается в направлении Сватово-Кременной.

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