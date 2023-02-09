Что произошло за ночь 9 февраля. Коротко

- Идет уже 351-й день войны России против Украины. Российские войска перехватили инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области, считают в американском Институте изучения войны. Российская армия, в частности, продвигается в направлении Сватово-Кременной.
- В Новосибирске взрыв газа произошел в пятиэтажке, обрушились два подъезда. По предварительной информации, два человека погибли, восемь жильцов пострадали. По данным ТАСС, разбор завалов еще продолжается.
- Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 391 человек, пострадавших — до 62 914, сообщило агентство Anadolu. В Сирии на подконтрольных правительству территориях погибли 1 262 человек, были ранены 2 285 человека, отмечает агентство Sana.
- В Брянской области система ПВО сбила 10 беспилотников ВСУ за ночь, утверждает губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, был атакован Стародубский муниципальный округ, пострадавших и разрушений нет.
- SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами, пишет Reuters. «Мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях. Однако украинцы использовали его такими способами, которые были непреднамеренными и не были частью какого-либо соглашения», — заявила президент компании Гвинн Шотвелл.
НовостиОбщество