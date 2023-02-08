Великобритания ввела санкции против предполагаемой любовницы Путина Светланы Кривоногих

Великобритания ввела новые санкции против 15 российских граждан и организаций. Об этом сообщается на сайте британского МИД.
Под ограничения попала Светлана Кривоногих. В документе указано, что она акционер банка «Россия» и Национальной медиа группы. В 2020 команда «Проекта» выяснила, что Кривоногих родила дочь от президента России Владимира Путина.
Санкции также ввели против бизнес-омбудсмена Бориса Титова, его сына Павла Титова, возглавляющего организацию «Деловая Россия», и против владельца агентства «Регнум» Сергея Руднова.
Юрист и однокурсник Путина Николай Егоров, владелец «Аэростарта» Виктор Мячин, экс-председатель совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик также были внесены в санкционный список Великобритании.
Среди организаций, попавших под ограничения, числятся производитель беспилотников CST, «РТ-Комплект» запчасти для вертолетов), «Оборонлогистика» (транспортировка военной техники), «Универсалмаш» и «Липецк» (гусеничные шасси для ЗРК), разработчик ПО для авиации «Топаз» и «Москомсвязь».
«С момента начала полномасштабного вторжения Путина [в Украину] Великобритания ввела санкции в отношении более 1300 физических и юридических лиц, а также беспрецедентные торговые меры, согласованные с международными партнерами», — говорится в сообщении британского МИД.