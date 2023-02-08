Великобритания ввела санкции против предполагаемой любовницы Путина Светланы Кривоногих

Великобритания ввела новые санкции против 15 российских граждан и организаций. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

Под ограничения попала Светлана Кривоногих. В документе указано, что она акционер банка «Россия» и Национальной медиа группы. В 2020 команда «Проекта» выяснила, что Кривоногих родила дочь от президента России Владимира Путина.

Санкции также ввели против бизнес-омбудсмена Бориса Титова, его сына Павла Титова, возглавляющего организацию «Деловая Россия», и против владельца агентства «Регнум» Сергея Руднова.

Юрист и однокурсник Путина Николай Егоров, владелец «Аэростарта» Виктор Мячин, экс-председатель совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик также были внесены в санкционный список Великобритании.