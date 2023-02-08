РБК: в московские книжные магазины поступили карты с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями в составе России

В московские книжные магазины поступили карты, на которых Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в своих административных границах входят в состав России, сообщает РБК.

В издательстве «Атлас Принт» изданию уточнили, что было выпущено несколько таких настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира.

На карте в составе России изображены в том числе и те районы, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. Отгрузки карт в магазины начались в начале этой недели, заявили в издательстве.

В сети «Читай-город — Буквоед» РБК сообщили, что подобные карты уже начинают поступать в продажу в их книжные магазины от издательств «Руз Ко», «Геза Ком», «Атлас Принт» и «ГеоДом».

Корреспондент РБК убедился, что сделанные «Геза Ком» настенные карты с украинскими территориями в составе России можно купить в нескольких магазинах сети «Читай город». Консультант магазина сообщил, что эти карты появились совсем недавно и «пользуются спросом у покупателей», пишет издание.

Ранее, как отмечает РБК, торговые сети приостанавливали заказы на карты на фоне обсуждения Госдумой закона о противодействии экстремизму.