РБК: в московские книжные магазины поступили карты с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями в составе России

В московские книжные магазины поступили карты, на которых Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в своих административных границах входят в состав России, сообщает РБК.
В издательстве «Атлас Принт» изданию уточнили, что было выпущено несколько таких настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира.
На карте в составе России изображены в том числе и те районы, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. Отгрузки карт в магазины начались в начале этой недели, заявили в издательстве.
Настенная карта России от издательства «Атлас Принт». Фото: сайт «Атлас Принт»
В сети «Читай-город — Буквоед» РБК сообщили, что подобные карты уже начинают поступать в продажу в их книжные магазины от издательств «Руз Ко», «Геза Ком», «Атлас Принт» и «ГеоДом».
Корреспондент РБК убедился, что сделанные «Геза Ком» настенные карты с украинскими территориями в составе России можно купить в нескольких магазинах сети «Читай город». Консультант магазина сообщил, что эти карты появились совсем недавно и «пользуются спросом у покупателей», пишет издание.
Ранее, как отмечает РБК, торговые сети приостанавливали заказы на карты на фоне обсуждения Госдумой закона о противодействии экстремизму.
30 сентября президент России Владимир Путин после «референдумов» на украинских территориях подписал ряд договоров о «вхождении» в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также «ДНР» и «ЛНР».
На сегодняшний день независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» признана только тремя государствами-членами ООН (Россией, Сирией, КНДР), а также частично признанными государствами Абхазия и Южная Осетия. Все остальные государства-члены ООН продолжают признавать контролируемую «ЛДНР» территорию частью Украины.
12 октября Генеральная Ассамблея ООН по результатам голосования осудила «организацию Российской Федерацией незаконных референдумов». За резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Украины, проголосовали 143 государства, 35 воздержались, пять государств (Беларусь, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия) проголосовали против.