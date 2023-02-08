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Петербургский суд отклонил иск филолога Александра Кобринского против спецкора «Холода» из-за материала о домогательствах преподавателя к студенткам

Приморский суд Санкт-Петербурга отказал филологу и бывшему преподавателю двух петербургских вузов Александру Кобринскому в удовлетворении иска о защите чести и достоинства против спецкора «Холода» Софьи Вольяновой. Об этом сообщается в карточке суда.

В своем иске он требовал признать сведения из статьи «Холода» «Блистательный профессор», в котором студентки обвиняют Кобринского в домогательствах и неэтичном поведении, несоответствующими действительности и порочащими.

Также он требовал взыскать с Софьи Вольяновой 30 рублей и просил суд обязать ее опубликовать резолютивную часть судебного решения на странице в фейсбуке. А с ВШЭ и ее преподавательницы Яны Линковой, рассказавшей изданию о случаях домогательств, Кобринский просил взыскать в общей сложности 250 тысяч рублей.

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Как пишет «Холод», спустя месяц после выхода материала Кобринский подавал еще один иск против спецкора Вольяновой. Тогда суд признал несколько фраз из публикации порочащими и недостоверными и обязал журналистку заплатить 300 тысяч рублей.

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