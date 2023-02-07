В Украине конфисковали 170 тысяч тонн российской железной руды в пользу государства

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины конфисковало около 170 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 миллиарда гривен (44,6 млн долларов) с «подпольных складов» РФ в Одесской области в пользу государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Руду передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений согласно решению суда.

По данным следствия, на территории нескольких морских портов в Одесской области находились российские «подпольные склады», на которых хранилось сырье, которое в дальнейшем пытались «нелегально переправить морскими судами на территорию России». По праву собственности полезные ископаемые косвенно через компанию-нерезидента принадлежали «приближенному к властям РФ олигарху», который в настоящее время находится под санкциями, говорится в сообщении.

Имя олигарха не уточняется. В декабре 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что российский предприниматель Алишер Усманов хранит принадлежащую ему железную руду на украинских «подпольных складах». Компания Усманова «Металлоинвест» опровергла это заявление.

Ранее сотрудники БЭБ установили, что эта компания уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах — более 118 миллионов гривен (почти 3 миллиона долларов). Также ведомству известно, что она в течение 2021 и 2022 года задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в режиме «транзита».

«Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого «прерванного транзита». Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины», — сообщает БЭБ.

Общая стоимость активов, прямо или косвенно принадлежащих гражданам России или Беларуси и арестованных БЭБ составляет более 41 миллиарда гривен (более миллиарда долларов).