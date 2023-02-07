Местные власти: ВС РФ обстреляли центр Харькова ракетами

«Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300 от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что были нанесены удары по промышленному объекту в Киевском районе города. Также ему известно о пожаре на месте попадания одной из ракет. Терехов заявил о шести «прилетах».