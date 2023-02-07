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Местные власти: ВС РФ обстреляли центр Харькова ракетами

Российская армия вечером во вторник обстреляла центр Харькова ракетами, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

«Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300 от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что были нанесены удары по промышленному объекту в Киевском районе города. Также ему известно о пожаре на месте попадания одной из ракет. Терехов заявил о шести «прилетах».

В местных телеграм-каналах опубликовали видео, на которых слышны звуки взрывов.

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