«Медиазона»: псковский десантник, осужденный условно за отказ воевать, был снова отправлен на фронт и попал в украинский плен

Ефрейтор Николай Карташев, служивший в десантной части под Псковом и осужденный в декабре за самовольное оставление части, был снова отправлен на войну в Украину и попал в украинский плен. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на родственников военного.

По словам матери Ирины Карташевой, которые приводит издание, 6 февраля ей позвонили с украинского номера и сообщили, что сын в плену, а затем передали Николаю трубку.

«Он сказал: "Я в плену, со мной обращаются хорошо, не переживайте". А там [по телефону] сказали, что они на обмен его [пошлют]. Я говорю: "Сына, как так получилось?". А оттуда голос: "Остальные мертвы, хорошо, что он живой"», — сообщила женщина.

Родственники подали обращение в военкомат и в воинскую часть.

В декабре 2022 года Карташева приговорили к году лишения свободы условно по статье о самовольном оставлении места службы (ч. 3 и ч. 4 ст. 337 УК). Его признали виновным в оставлении части дважды — молодой человек самовольно отправился домой в Ростовскую область, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда. Несмотря на приговор, его вновь отправили на войну в Украину.