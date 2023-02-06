В Казани социолога арестовали на 3 суток за колонку для «Idel.Реалии». Суд нашел в тексте возбуждение ненависти к «политическим деятелям»

Вахитовский районный суд Казани назначил доктору социологических наук Искандеру Ясавееву трое суток административного ареста за его колонку «По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?» на портале «Idel.Реалии». Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Ясавеева признали виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «политические деятели» (ст. 20.3.1 КоАП).

По информации «Сетевых свобод», «экстремизм прокуратура обнаружила после изучения опубликованной в июне прошлого года статьи, в которой Ясавеев рассуждает о возможных путях развития российского общества».