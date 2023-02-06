В Казани социолога арестовали на 3 суток за колонку для «Idel.Реалии». Суд нашел в тексте возбуждение ненависти к «политическим деятелям»

Вахитовский районный суд Казани назначил доктору социологических наук Искандеру Ясавееву трое суток административного ареста за его колонку «По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?» на портале «Idel.Реалии». Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».
Ясавеева признали виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «политические деятели» (ст. 20.3.1 КоАП).
По информации «Сетевых свобод», «экстремизм прокуратура обнаружила после изучения опубликованной в июне прошлого года статьи, в которой Ясавеев рассуждает о возможных путях развития российского общества».
Фото протокола: «Сетевые свободы»
Протокол на Ясавеева составили 30 января, а летом у него прошли обыски.
В конце февраля 2022 года Ясавеева задержали с плакатом «Это война, а не спецоперация! Нет войне». Его тогда арестовали на пять суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).