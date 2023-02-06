Bloomberg: власти Латвии оценивают, есть ли основания для лишения гражданства миллиардера Петра Авена

Латвийские службы безопасности выясняют, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена. Об этом пишут Bloomberg и Delfi.

В МВД сообщили, что расследование ведется уже некоторое время, но следователи еще не представили свои выводы.

В апреле 2022 года Сейм принял закон, позволяющий лишать гражданства Латвии некоторых лиц, при наличии у них второго гражданства. Основаниями для начала такой процедуры могла стать поддержка действий стран по подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.



«Если службы безопасности сочтут, что Авен нарушил закон, отчет будет направлен в Управление по делам гражданства и миграции для принятия решения, которое впоследствии может быть оспорено в суде», — отмечает Bloomberg.

При этом Delfi пишет, что еще в прошлом году министр юстиции Янис Борданс призвал «не затягивать рассмотрение вопроса о лишении гражданства Авена».



Сам Петр Авен отказался от комментариев.