В Москве протокол о «дискредитации» составили за репост видео с задержанием пенсионерки на антивоенной акции

В Москве полицейские составили протокол о «дискредитации» российской армии на мужчину, который сделал репост из паблика «Настоящий Лентач» видеозаписи с задержанием пенсионерки на антивоенной акции. Об этом сообщает руководство паблика во «ВКонтакте».

«Одна из причин — репост нашей новости в ВК о питерской блокаднице, которая вышла на улицу с плакатом «Нет [Роскомнадзору]» и была задержана ментами. Репост был сделан в феврале, однако дело завели только сейчас. Донос написали коллеги подписчика, которые хотят его уволить», — говорится в сообщении «Настоящего Лентача».

Авторы паблика обратились в правозащитную организацию «ОВД-Инфо».

На видео, которое репостнул мужчина, полицейские в Санкт-Петербурге под руки уводят пожилую женщину, которая держит плакат с украинским флагом и надписью «Нет войне» и говорит силовикам: «Ребята, я блокадник».