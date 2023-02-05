The Observer: в российском тылу действуют диверсионные группы украинцев

На оккупированных Вооруженными силами РФ территориях Украины и в глубоком тылу России действуют партизанские отряды украинского спецназа, которые, по их словам, причастны к убийствам трех россиян. Об этом сообщает The Observer.

Корреспондент издания поговорил с одной из подобных ячеек. По словам бойцов батальона «Братство», формально действующего независимо от Вооруженных сил Украины, им «не составило большой проблемы пробраться в глубокий тыл и совершить покушение на высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел России». Однако неизвестно, были ли чиновники в итоге убиты.

«Мы показали, что можем войти на территорию России и показать русским, что украинцы могут действовать. После того, как они узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти этих диверсантов. Это очень деморализует врага», — заявил один из участников батальона The Observer.

В интервью они также сообщили, что их группе удалось ликвидировать трех российских граждан на территории РФ. Бойцы рассказали, что официальные власти Украины будет отрицать любую информацию о них.

Работа подобных групп варьируется от провоза взрывчатки и похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России, пишет The Observer.