Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в своем последнем поединке в карьере

Этим поединком 46-летний Емельяненко завершил карьеру.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой стороны я рад, что вы болели за меня. Здесь собрались бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду тренировать молодых ребят. Я закончил. Спасибо всем», — сказал Емельяненко после поединка.

Россиянин снял бойцовские перчатки.