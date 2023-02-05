Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в своем последнем поединке в карьере

Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в своем заключительном поединке в карьере. Бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе прошел в Лос-Анджелесе (США).
Этим поединком 46-летний Емельяненко завершил карьеру.
«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой стороны я рад, что вы болели за меня. Здесь собрались бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду тренировать молодых ребят. Я закончил. Спасибо всем», — сказал Емельяненко после поединка.
Россиянин снял бойцовские перчатки.
Емельяненко — четырехкратный чемпион Pride FC и двукратный чемпион RINGS. За всю карьеру он провел 48 боев, из которых 40 побед и семь поражений (один бой был признан несостоявшимся). На счету 39-летнего Бейдера 31 победа и семь поражений.