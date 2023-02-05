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Экс-президент Пакистана умер в возрасте 79 лет

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер в больнице Дубая в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Reuters.

Первез Мушарраф захватил власть в Пакистане в 1999 году в результате военного переворота, став премьер-министром. В 2001-2008 годах занимал должность президента Пакистана. После 11 сентября 2001 года генерал поддержал «войну с террором» США, несмотря на сопротивление в пакистанском обществе.

В 2008 году Мушарраф потерпел поражение на выборах и через полгода покинул страну. Вернувшись в Пакистан в 2013 году, генерал попытался принять участие в выборах, однако был арестован и лишен права баллотироваться. В 2016 году Первез Мушарраф покинул Пакистан и улетел в Дубай.

В конце 2019 года его обвинили в государственной измене из-за введения чрезвычайного положения и приостановке действия конституции в стране в 2007 году и заочно приговорили к смертной казни, но менее чем через месяц отменили решение.

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