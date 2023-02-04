В Ростове-на-Дону супругам назначили больше двух лет лишения свободы за поджог автомобиля с буквой Z

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону осудил супругов Олега Денисова и Ирину Кузнецову на два года восемь месяцев и два года семь месяцев колонии-поселения по делу о поджоге машины с буквой Z. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Приговор им вынесли по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

«В суде с участием государственного обвинителя установлено, что в июле 2022 года фигуранты совершили поджог автомобиля, имеющего символику Z. В результате преступных действий автомобиль полностью уничтожен. Ущерб, причиненный собственнику, превысил 700 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.