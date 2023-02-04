В индийском штате Ассам началась массовая кампания по борьбе с детскими браками. За два дня полиция арестовала более 2000 мужчин

В индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин, женившихся на несовершеннолетних девушках, в ходе кампании по борьбе с детскими браками. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию и чиновников.
Мероприятия анонсировал главный министр региона Химанта Бисва Сарма. «Правительство Ассама твердо намерено покончить с угрозой детских браков в штате. <…> Действия по этим делам начнутся с 3 февраля. Я прошу всех сотрудничать», — написал он в своем твиттере вечером 2 февраля.
По словам начальника местной полиции Гьянендра Пратап Сингх, сотрудники правоохранительных органов связались с представителями различных деревень и общин, чтобы расследовать сообщения о детских браках, зарегистрированных в штате за последние три года. В результате силовики собрали данные о четырех тысячах случаев.
На данный момент известно об аресте более 2 211 мужчин, сообщили сегодня в правительстве Ассама. Наибольшее количество подозреваемых заключили под стражу в районах Бисванат, Дхубри, Барпета, Кокраджхар и Ходжай.
«Массовые преследования начались после того, как главный министр Сарма объявил, что кабинет министров Ассама решил удвоить наказание мужчин, которые женятся на девочках младше 14 лет, в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений», — уточняет NDTV.
Как отмечает Associated Press, многие случаи браков с несовершеннолетними в Ассаме остаются незарегестрированными. В штате с населением 35 миллионов человек в 2021 году было официально известно всего о 155 таких случаях, в 2020 — о 138.