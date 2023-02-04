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Илона Маска признали невиновным по иску инвесторов Tesla за твит о намерении выкупа акций компании

Суд присяжных оправдал Илона Маска по иску акционеров Tesla. Об этом сообщило агентство CNN.

Согласно единогласному решению присяжных, Маск не несет ответственности за убытки, понесенные акционерами Tesla, после его твита в августе 2018 года о намерении выкупить компанию по завышенной цене. Истцы утверждали, что твит Маска вызвал резкий скачок, а затем падение акций компании, что привело к потере ими миллиардов долларов.

Сам Илон Маск на заседании суда не присутствовал, но вскоре опубликовал твит, в котором поблагодарил присяжных.

«Слава богу, мудрость людей восторжествовала», — заявил миллиардер.

В 2018 году по тому же обвинению комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров. Тогда по досудебному соглашению между Tesla и комиссией Маск обязался выплатить 20 млн долларов и покинуть пост председателя совета директоров Tesla, сохранив при этом должность генерального директора.

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