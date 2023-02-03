«Важные истории»: связанные с Кремлем политтехнологи потратили десятки тысяч долларов на кампанию в поддержку аннексии Крыма среди депутатов ЕС

Российские политтехнологи, связанные с Кремлем, потратили десятки тысяч долларов на кампанию в поддержку аннексии Крыма, которая велась среди европейских депутатов минимум три года — с 2014 по 2017 год. Об этом говорится в совместном расследовании «Важных историй», эстонской газеты Eesti Ekspress, Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), итальянского расследовательского центра IRPI и австрийского журнала Profil. Журналисты ознакомились с утечкой из ящика электронной почты пиарщика и сотрудника аппарата Госдумы РФ Саргиса Мирзаханяна, опубликованной украинскими хакерами. Данные охватывают десятилетие с 2007 по 2017 год и содержат около 20 тысяч писем. Мирзаханян в 2014 году занимал должность помощника депутата Госдумы Игоря Зотова и координировал работу с европейскими политиками.

Фото: фейсбук Саргиса Мирзаханяна

По информации «Важных историй», ключевым собеседником Мирзаханяна был сотрудник администрации президента Инал Ардзинба, работавший под началом Владислава Суркова. С ним пиарщик преимущественно обсуждал Украину: «заказные публикации в украинских и российских медиа, наем блогеров и интернет-провокаторов, а также организацию пророссийских митингов».

Изначально, передает издание, Мирзаханян и его сотрудники действовали под незарегистрированным брендом «Международное агентство актуальной политики», однако в 2017 году матерью пиарщика Сатеник Маркарян было учреждено ООО «Хемингуэйпартнерс». В презентациях группы Hemingway Partners, которые приводят расследователи, говорится, что одной из целью объединения является организация акций в странах ЕС против антироссийских санкций, «в поддержку волеизъявления крымчан и внешнеполитического курса РФ».

В том числе, в презентациях Hemingway Partners как один из международных проектов обозначена резолюция Совета итальянского региона Венето, внесенная одним из его депутатов — Стефано Вальдегамбери, в которой была признана аннексия Крыма и осуждались антироссийские санкции.

Скриншот из презентации Hemingway Partners, приведенный «Важными историями»

«Получилась бомба»,

— написал Мирзаханян про нее одному из своих сотрудников в апреле 2016 года. Вальдегамбери не ответил на вопросы журналистов. Вслед за Венето схожие пророссийские резолюции приняли еще два итальянских региона Лигурия и Ломбардия, отмечает издание. Однако на слушаниях в парламенте Италии проект был отклонен. В том же документе указана смета на внесение аналогичной резолюции и в австрийский парламент: «20000 EUR, в случае успешного голосования +15 000 EUR». Депутаты, которые вносили резолюции, отрицают, что получали деньги за этой. Также в почте Мирзаханяна журналисты нашли подобные «планы действий» для Латвии, Греции и для Парламентской ассамблеи совета Европы. О том, чтобы они дошли до стадии слушаний, не сообщалось.

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