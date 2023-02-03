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Умер французский модельер Пако Рабан

На 89-м году жизни скончался французский модельер Пако Рабан. Об этом сообщает Le Telegramme.

Фото: Wikipedia Commons

Фото: Wikipedia Commons

Рабан провел последние дни жизни в прибрежном городе Портсалл на западе Франции.

Франсиско Рабанеда Куэрво (это настоящее имя модельера) родился в Испании в 1934 году. Когда в Испании началась гражданская война, он вместе с матерью, работавшей в отделе по пошиву одежды в доме моды Balenciaga, уехал во Францию, где получил образование архитектора.

В 1965 году Рабан представил свою первую коллекцию — линию из двенадцати нарядов под названием The Unwearables, среди которых было платье из пластика. В следующем году он основал собственный бизнес. В своих коллекциях он использовал перья, кожу, металл и кружева.

Модельер также создавал духи и был известен разработкой костюмов для фильма «Барбарелла». Его наряды носили актрисы Бриджит Бардо, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, певица Милен Фармер и многие другие известные деятели культуры.

В настоящее время бренд Paco Rabanne принадлежит испанскому концерну Puig.

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