ТАСС: задержанный в Москве по делу о вымогательстве медиаменеджер Александр Гусов оказался учредителем телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»

Обновлено в 18:25 (МСК)

Тверской районный суд Москвы отправил Гусова в СИЗО на срок до 2 апреля 2023 года.

В телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» тем времен появилось сообщение, в котором утверждается, что мужчина не имеет отношения к его администрированию.

«"112" (речь про одноименный телеграм-канал — прим. ред.) дало "заказуху", а ТАСС по привычке передрал. Так называемыми учредителями "ВЧК-ОГПУ" в разное время называли разных людей. В связи с этим хотелось бы отметить, что у нас нет учредителей. Александр Гусов к деятельности канала никогда никого отношения не имел и не имеет. Его дело никак не связано с "ВЧК-ОГПУ". Отдельный заявитель — отдельное дело. Дело тоже заказное, что за ними кроется — как-нибудь расскажем», — говорится в сообщении.