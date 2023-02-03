ТАСС: задержанный в Москве по делу о вымогательстве медиаменеджер Александр Гусов оказался учредителем телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»

Задержанный по делу о вымогательстве администратор телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов оказался также учредителем телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», утверждает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Фото: пресс-служба суда
«Помимо администрирования "Нового века", Гусов также является учредителем телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ"», — рассказал собеседник агентства.
Тверской районный суд Москвы отправил Гусова в СИЗО на срок до 2 апреля 2023 года.
В телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» тем времен появилось сообщение, в котором утверждается, что мужчина не имеет отношения к его администрированию.
«"112" (речь про одноименный телеграм-канал — прим. ред.) дало "заказуху", а ТАСС по привычке передрал. Так называемыми учредителями "ВЧК-ОГПУ" в разное время называли разных людей. В связи с этим хотелось бы отметить, что у нас нет учредителей. Александр Гусов к деятельности канала никогда никого отношения не имел и не имеет. Его дело никак не связано с "ВЧК-ОГПУ". Отдельный заявитель — отдельное дело. Дело тоже заказное, что за ними кроется — как-нибудь расскажем», — говорится в сообщении.
Накануне мужчину задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК). Пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы сообщила, что уголовное дело находится в производстве управления МВД по Москве. Утверждается, что следствие просит избрать подозреваемому арест сроком на два месяца в виде меры пресечения. Эту информацию также подтвердили РБК в пресс-службе суда.
ТАСС уточняет со ссылкой на правоохранительные органы, что Гусов вымогал 12 миллионов рублей у создателя Yota Альберта Авдоляна.
Утверждается, что Гусов проходит по тому же делу, что и журналист «Росбалта» Александр Шварев. Об этом также сообщает телеграм-канал 112.
Шварева обвиняют в вымогательстве 3,3 млн рублей у бизнесмена Кенеса Ракишева. Следствие считает, что журналист якобы угрожал ему распространением ложных, дискредитирующих и позорящих сведений. Также, по версии следствия, Шварев распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство, а также подрывающие его репутацию.
В ноябре 2019 года журналиста заочно арестовали. В январе 2020 ему предоставили политическое убежище в Латвии.