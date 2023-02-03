Силовики пришли с обыском к москвичу Олегу Селиверову. Согласно источникам РБК, его проверяли на причастность к телеграм-каналу Nexta Live

В Москве силовики пришли с обыском к местному жителю Олегу Селиверову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его родственницу.

По ее словам, Селиверов успел сообщить, что речь может идти об уголовном деле о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (205.2 УК) или о террористическом акте (205 УК).

По данным правозащитников, у молодого человека изъяли технику. По предварительной информации, его повезли в отдел полиции по району Кузьминки.

Ранее источники РБК сообщали, что Следственный комитет РФ проверяет москвича по имени Олег Селиверов на причастность к телеграм-каналу Nexta Live. Также о следственных мероприятиях писал телеграм-канал Baza.

По информации собеседников РБК, с 12 по 16 марта прошлого года в канале появилось сообщение, размещенное владельцем канала. Следователи расценили его как призыв к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Как утверждает один из собеседников издания, на Селиверова следствие вышло «после проведения комплекса оперативно-технических мероприятий» и в данный момент сотрудники СК «пытаются установить других людей, причастных к публикациям Nexta Live».

Авторы телеграм-канала отрицают причастность Селиверова к нему. «Олег НЕ имеет никакого отношения к NEXTA Live, а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там», — говорится в сообщении.