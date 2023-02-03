«Правовая инициатива»: суд в Махачкале оштрафовал воспитательницу на 10 тысяч рублей по делу об избиении 5-летнего ребенка с особенностями развития

Судебный участок №11 Ленинского района Махачкалы оштрафовал воспитательницу детского сада на десять тысяч рублей по делу об избиении пятилетнего ребенка с особенностями развития. Об этом проект «Правовая инициатива» сообщил «Новой газете Европа».

Утверждается, что в мае 2022 года Диана Мурклинская отдала своего ребенка в специализированный частный детский ясли-сад, который предназначен для детей с особенностями поведения.

Мурклинская утверждает, что через месяц у сына развился сильный невроз: ребенок стал сам себя бить, до крови грызть ногти и отказывался идти в садик. По словам женщины, 24 августа она пришла забрать ребенка домой раньше обычного времени и обнаружила, что ее ребенок плачет, а у него на лице видны следы избиения.

Как рассказала Мурклинская, она потребовала показать видео с камер наблюдения. Они зафиксировали, что воспитатель избивает ребенка и кричит на него. В ходе разговора с матерью работница детского сада призналась, что регулярно наказывала ребенка таким способом. Мать обратилась с требованием к руководству детского сада уволить воспитательницу и обратилась к адвокатам.

Юристка Фатима Абдулкарин опубликовала кадры избиения в телеграме, после чего история получила широкий резонанс в регионе. Ее в том числе освещал местный телеканала РГВК «Дагестан».