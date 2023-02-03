«Правовая инициатива»: суд в Махачкале оштрафовал воспитательницу на 10 тысяч рублей по делу об избиении 5-летнего ребенка с особенностями развития

Судебный участок №11 Ленинского района Махачкалы оштрафовал воспитательницу детского сада на десять тысяч рублей по делу об избиении пятилетнего ребенка с особенностями развития. Об этом проект «Правовая инициатива» сообщил «Новой газете Европа».
Приговор вынесли по ст. 156 УК.
Утверждается, что в мае 2022 года Диана Мурклинская отдала своего ребенка в специализированный частный детский ясли-сад, который предназначен для детей с особенностями поведения.
Мурклинская утверждает, что через месяц у сына развился сильный невроз: ребенок стал сам себя бить, до крови грызть ногти и отказывался идти в садик. По словам женщины, 24 августа она пришла забрать ребенка домой раньше обычного времени и обнаружила, что ее ребенок плачет, а у него на лице видны следы избиения.
Как рассказала Мурклинская, она потребовала показать видео с камер наблюдения. Они зафиксировали, что воспитатель избивает ребенка и кричит на него. В ходе разговора с матерью работница детского сада призналась, что регулярно наказывала ребенка таким способом. Мать обратилась с требованием к руководству детского сада уволить воспитательницу и обратилась к адвокатам.
Юристка Фатима Абдулкарин опубликовала кадры избиения в телеграме, после чего история получила широкий резонанс в регионе. Ее в том числе освещал местный телеканала РГВК «Дагестан».
Абдулкарин утверждает, что это не единственный случай избиения детей в этом детском саду.
«Со слов моей подруги, которая водила ребёнка в этот сад, около года назад уже было видео с избиением ребёнка. Ещё одна мама делала судебную медэкспертизу побоев. Все предыдущие инциденты оставались безнаказанными», — рассказала она.
В результате воспитательнице назначили штраф в десять тысяч рублей. Ее также отстранили от работы в детском саду.
«Приговор явно незаконный, там суд пишет, что не усматривает отягчающих обстоятельств, хотя в этом деянии их сразу два — п. "з" и "п" ч. 1 ст. 63 УК», — прокомментировала решение суда старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина. Адвокат от проекта направил апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Махачкалы.