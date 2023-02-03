Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя экстренно перевели из СИЗО в больницу

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося в СИЗО по обвинению в хищениях, экстренно госпитализировали в тюремную больницу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на супругу Митволя Людмилу.

«У арестованного резко поднялась температура, превысив 40-градусную отметку, и он «не смог стоять на ногах». В целом же подследственный температурил более десяти дней», — отмечает издание.

После этого Митволя осмотрели врачи и перевели в больницу. По словам Людмилы Митволь, речь идет о «крупном воспалительном заболевании». Также супруга заключенного сообщила, что в последние две недели в камеру к ее мужу переводили арестованных, которые «непрерывно кашляли».

Самого Митволя несколько дней назад перевели «в чрезвычайно холодную камеру, в которой нет холодильника, унитаза и горячей воды».

«Я сжег последний ресурс, который у меня был,— мое здоровье», — писал заключенный жене в одном из последних писем.

Перед арестом экс-замглавы Росприроднадзор перенес несколько тяжелых операций на почки и коронавирус, после которого у него было диагностировано аутоиммунное заболевание.