RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 3 февраля. Коротко 05:42, 3 февраля 2023 Новая газета Европа Идет уже 345-й день войны России в Украине . Представитель украинской разведки заявил, что президент России Владимир Путин приказал российским военным захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года. Американский Институт изучения войны считает это наиболее вероятным развитием событий.

. Американский Институт изучения войны считает это наиболее вероятным развитием событий. Количество погибших при российском ударе по жилому дому в Краматорске выросло до четырех человек . Из-под завалов спасатели достали тело женщины, сообщил мэр города Александр Гончаренко в фейсбуке.

. Из-под завалов спасатели достали тело женщины, сообщил мэр города Александр Гончаренко в фейсбуке. В Брянской области система ПВО сбила четыре ракеты , заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесен сегодня в 5 утра. Пострадавших и разрушений нет.

, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесен сегодня в 5 утра. Пострадавших и разрушений нет. США отправят в Украину ракеты наземного базирования, изготовленные компанией Boeing , пишет Bloomberg. «Гибридное оружие дальнего действия сочетает в себе два устройства: бомбу малого диаметра ВВС, управляемую спутниками GPS, и ракету, которая уже эксплуатируется украинскими войсками», — отмечает издание. Поставки обещают реализовать в течение девяти месяцев.

, пишет Bloomberg. «Гибридное оружие дальнего действия сочетает в себе два устройства: бомбу малого диаметра ВВС, управляемую спутниками GPS, и ракету, которая уже эксплуатируется украинскими войсками», — отмечает издание. Поставки обещают реализовать в течение девяти месяцев. Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн, принадлежащие находящемуся под санкциями основателю «Царьграда» Константину Малофееву, пишет Reuters. Это первое подобное решение с тех пор, как Минюст США создал группу по контролю за соблюдением санкций. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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