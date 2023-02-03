Что произошло за ночь 3 февраля. Коротко

- Идет уже 345-й день войны России в Украине. Представитель украинской разведки заявил, что президент России Владимир Путин приказал российским военным захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года. Американский Институт изучения войны считает это наиболее вероятным развитием событий.
- Количество погибших при российском ударе по жилому дому в Краматорске выросло до четырех человек. Из-под завалов спасатели достали тело женщины, сообщил мэр города Александр Гончаренко в фейсбуке.
- В Брянской области система ПВО сбила четыре ракеты, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесен сегодня в 5 утра. Пострадавших и разрушений нет.
- США отправят в Украину ракеты наземного базирования, изготовленные компанией Boeing, пишет Bloomberg. «Гибридное оружие дальнего действия сочетает в себе два устройства: бомбу малого диаметра ВВС, управляемую спутниками GPS, и ракету, которая уже эксплуатируется украинскими войсками», — отмечает издание. Поставки обещают реализовать в течение девяти месяцев.
- Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн, принадлежащие находящемуся под санкциями основателю «Царьграда» Константину Малофееву, пишет Reuters. Это первое подобное решение с тех пор, как Минюст США создал группу по контролю за соблюдением санкций.
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