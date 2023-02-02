Жительницу Сочи оштрафовали за статус в WhatsApp «Слава Украине» на корейском языке

Центральный районный суд в Сочи оштрафовал женщину за статус в мессенджере WhatsApp «Слава Украине» на корейском языке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Жительницу Сочи признали виновной в «публичной демонстрации нацистской символики» (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Она должна будет заплатить 2000 рублей.

«Женщина разместила в месенджере надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе суда.

При рассмотрении дела судом женщина признала вину в полном объеме и просила назначить минимальное наказание.

Сама Виктория (она попросила не называть фамилию — ред.) рассказала изданию «Кавказ.Реалии», что 1 февраля ее вызвали на работу, где уже ждали сотрудники полиции. По словам женщины, ее отвезли в отделение МВД, где заявили, что ее статус в мессенджере «попадает под определение лозунга экстремистских организаций».

Виктория отметила, что ей неизвестно, кто именно сообщил о ее статусе в правоохранительные органы.