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Тимирязевский суд Москвы выписал повестки Лаврову, Конашенкову и Небензи как свидетелям по делу о «фейках» активиста Дмитрия Иванова

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки для представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министра иностранных РФ Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Все они заявлены свидетелями по делу о «фейках» про российскую армию, возбужденному против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

«Стороной защиты было заявлено ходатайство о допросе указанных лиц. Поскольку в соответствии со ст.15 УПК РФ, суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, судом были выписаны повестки, однако обеспечение их явки возложено на сторону защиты. Непосредственно судом указанные лица не вызываются»,— заявили в пресс-службе.

Фото: <a href="https://www.facebook.com/maria.eismont/posts/pfbid0TeXVueMYERTksj2vgE5rFDz5GkqVGXpVirBr67Je8oJkiSTcK2Ave1dY6pgGAfgbl">адвокат Мария Эйсмонт / фейсбук

Фото: адвокат Мария Эйсмонт / фейсбук

Накануне, 1 февраля, суд удовлетворил ходатайство защиты Иванова о привлечении Лаврова, Конашенкова и Небензи в качестве свидетелей по делу. Адвокат Мария Эйсмонт объяснила, что Лавров, Конашенков и Небензя являются с юридической точки зрения свидетелями, так как их точка зрения трактуется как единственно верная.

При этом суд продлил срок содержания Иванова в СИЗО еще на три месяца. Иванов просил изменить меру пресечения на домашний арест.

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Иванова обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Его арестовали в июне 2022 года. Следствие сочло «фейками» сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины, а также отказ называть войну «специальной операцией».

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