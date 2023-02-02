Тимирязевский суд Москвы выписал повестки Лаврову, Конашенкову и Небензи как свидетелям по делу о «фейках» активиста Дмитрия Иванова

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки для представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министра иностранных РФ Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Все они заявлены свидетелями по делу о «фейках» про российскую армию, возбужденному против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

«Стороной защиты было заявлено ходатайство о допросе указанных лиц. Поскольку в соответствии со ст.15 УПК РФ, суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, судом были выписаны повестки, однако обеспечение их явки возложено на сторону защиты. Непосредственно судом указанные лица не вызываются»,— заявили в пресс-службе.