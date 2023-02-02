Следствие попросило московский суд арестовать подозреваемого в госизмене

Следствие направило в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство об аресте Пешкова С.Н. по делу о госизмене (ст. 275 УК), обнаружила «Медиазона» в базе московских судов.
Заседание суда запланировано на 12:30. Подробности о личности задержанного, а также детали его уголовного дела не уточняются.
22 декабря Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене ( ст. 275 УК). 19 декабря суд в Севастополе приговорил местного жителя Евгения Петрушина к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене в пользу военной разведки Украины.
Рассмотрение таких дел обычно проходит в закрытом режиме, так как их материалы, согласно суду, содержат сведения, составляющие государственную тайну.