Следствие попросило московский суд арестовать подозреваемого в госизмене

Заседание суда запланировано на 12:30. Подробности о личности задержанного, а также детали его уголовного дела не уточняются.

Следствие направило в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство об аресте Пешкова С.Н. по делу о госизмене (ст. 275 УК), обнаружила «Медиазона» в базе московских судов.

15 самых репрессивных законов, принятых в России в этом году. И, кажется, в 2023-м Дума даже не планирует останавливаться

22 декабря Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене ( ст. 275 УК). 19 декабря суд в Севастополе приговорил местного жителя Евгения Петрушина к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене в пользу военной разведки Украины.

Рассмотрение таких дел обычно проходит в закрытом режиме, так как их материалы, согласно суду, содержат сведения, составляющие государственную тайну.